Игроки и тренеры «Зенита» возложили цветы у монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Игроки и тренеры посетили почтили память жертв Великой Отечественной войны.

10 мая клубная делегация по ежегодной традиции посетила Пискаревское мемориальное кладбище.

Игроки и тренеры основной команды, а также «Зенита-2», молодежной команды, женской основной и молодежной команд, воспитанники «Газпром»-Академии 2012 года рождения возложили цветы у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

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