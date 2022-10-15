Арбитр Кукуян: «Бывает, что игроки начинают подкусывать. Кусает-кусает меня, а потом с двух метров не забил. Вот и говорю: «Ну что ты делаешь? Судья виноват?»

Судья Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал о критике и общении с игроками.

– Как переживаете критику?

– Отсидишь два-три дня дома, пока все успокоится, подождешь конец дисквалификации – и снова в бой тянет. Это как наркотик, такие эмоции. Если дома слишком долго сижу, жена говорит: «Когда ты уже уедешь?» Она же чувствует, что начинаю нервничать и психовать.

Сейчас хоть перед игрой научился абстрагироваться и не читать ничего перед матчами. Но в день игры волнение сумасшедшее. Понимаешь, что сейчас приедешь на стадион, а там крики, шум, гам, футболисты. И надо выруливать, справляться с эмоциями.

Мы же тоже люди эмоциональные. Футболисты психуют, а почему мне нельзя? А мне нельзя. И я должен их эмоции впитать и свои не выбросить. Хотя иногда тоже хочется на тренерскую скамейку махнуть: «Чего вы делаете, какие замены? Кого вы выпустили?»

– Ого.

– Часто бывает, что футболисты начинают подкусывать. Кусает-кусает меня, а потом с двух метров не забил. Вот и говорю: «Ну что ты делаешь? Это что, я виноват, судья? Ты мне пять минут выговаривал, а сам с трех метров не попал. И кто виноват, я или ты?»

Так было в матче «Ростов» – «Крылья Советов». Проспал угловой, поставил удар от ворот. Реально не видел и извинился перед футболистом. А он подкусывал весь матч: «Реф, тут не так, там не свистнул».

А потом [Роман Ежов] прошел по флангу, прострелил вдоль ворот, а иностранец [Рахманович] пролетел мимо мяча. Ну, вот и сказал: «Вот здесь тоже я виноват? Ты нападающему сейчас напихай. Мне же пихал, вот и ему напихай».

– С кем эмоциональнее всего?

– С Георгием Джикией. Можем покричать друг на друга, а можем – ласково. В прошлом сезоне он подошел ко мне в подтрибунке перед матчем и спросил: «Паш, мы сегодня как разговариваем? Спокойно или наорем друг на друга?» Говорю: «Игра покажет. Только руками не маши», – сказал Кукуян.