Широков о Промесе: «С «Зенитом» мы его не видели, в Кубке минут 70 не было видно. Не надо оценивать матчи по последним 15 минутам»
Роман Широков высказался о «Спартаке» и действиях Квинси Промеса.
– Потенциал Шамара Николсона пока не понимаю. Если брать отрезок с начала сезона, Соболев наголову сильнее.
Самое главное, сохранить кондиции и не получить травму. И тогда Николсон никогда не выбьет Соболева, а сам Соболев станет лучшим бомбардиром.
– Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом.
– Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет. Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет.
На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом – с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.
– Но и Промес хорош.
– У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах.
С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Комментарии