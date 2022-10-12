Широков о Промесе: «С «Зенитом» мы его не видели, в Кубке минут 70 не было видно. Не надо оценивать матчи по последним 15 минутам»

высказался о «Спартаке» и действиях .

– Потенциал Шамара Николсона пока не понимаю. Если брать отрезок с начала сезона, Соболев наголову сильнее.

Самое главное, сохранить кондиции и не получить травму. И тогда Николсон никогда не выбьет Соболева, а сам Соболев станет лучшим бомбардиром.

– Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом.

– Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет. Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет.

На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом – с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.

– Но и Промес хорош.

– У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах.

С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам, – сказал бывший полузащитник .