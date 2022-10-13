Хави после 3:3 с «Интером»: «Я несу полную ответственность за ошибки игроков»

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Главный тренер «Барселоны» взял на себя вину за ничью с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Мы играли с хорошим настроем, но если оборона проваливается, то проваливаюсь и я. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то я, как тренер, тоже ошибаюсь. За ошибки игроков я несу полную ответственность.

Во втором тайме мы играли не так, как должны были», – сказал Хави.

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