«Холанд побьет практически все рекорды по забитым голам. Он слишком большой, быстрый, точный. Ему нужно только оставаться в форме». Оуэн о форварде «Сити»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Майкл Оуэн уверен, что Эрлинг Холанд побьет все рекорды по забитым голам. 

Нападающий «Манчестер Сити» забил 9 голов в 5 матчах в рамках АПЛ. Сегодня норвежец сделал хет-трик в игре против «Ноттингем Форест» (3:0, перерыв).

«Я повторю: этот парень побьет практически все существующие рекорды по забитым голам. Он слишком большой, слишком быстрый, точный у ворот, и он играет в команде, которая создает десятки моментов.

Все, что ему нужно делать, – это оставаться в форме», – написал бывший нападающий «Ливерпуля». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные