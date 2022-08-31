«Холанд побьет практически все рекорды по забитым голам. Он слишком большой, быстрый, точный. Ему нужно только оставаться в форме». Оуэн о форварде «Сити»

Майкл Оуэн уверен, что Эрлинг Холанд побьет все рекорды по забитым голам.
Нападающий «Манчестер Сити» забил 9 голов в 5 матчах в рамках АПЛ. Сегодня норвежец сделал хет-трик в игре против «Ноттингем Форест» (3:0, перерыв).
«Я повторю: этот парень побьет практически все существующие рекорды по забитым голам. Он слишком большой, слишком быстрый, точный у ворот, и он играет в команде, которая создает десятки моментов.
Все, что ему нужно делать, – это оставаться в форме», – написал бывший нападающий «Ливерпуля».