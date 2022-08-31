«Холанд побьет практически все рекорды по забитым голам. Он слишком большой, быстрый, точный. Ему нужно только оставаться в форме». Оуэн о форварде «Сити»

уверен, что побьет все рекорды по забитым голам.

Нападающий забил 9 голов в 5 матчах в рамках . Сегодня норвежец сделал хет-трик в игре против «Ноттингем Форест» (3:0, перерыв).

«Я повторю: этот парень побьет практически все существующие рекорды по забитым голам. Он слишком большой, слишком быстрый, точный у ворот, и он играет в команде, которая создает десятки моментов.

Все, что ему нужно делать, – это оставаться в форме», – написал бывший нападающий «Ливерпуля».