Футболист-гей Кавалло осудил австралийских регбистов за отказ поддержать ЛГБТ по религиозным причинам: «Религия – ваше дело, но важно, как мы относимся друг к другу. Не думайте, что все натуралы»

Хавбек «Аделаиды» осудил нежелание игроков в регби поддержать ЛГБТ.

Как передает The Sydney Morning Herald, семеро членов команды «Си Иглс» отказались надевать футболки с радужными элементами на матч Национальной регбийной лиги с «Рустерс» (10:20) по религиозным и культурным причинам. В результате они пропустили встречу.

«Теперь мы знаем, что эти игроки не приветствовали бы появление в команде представителя ЛГБТ или такого фаната. Это значит, что наличие в составе гея или бисексуала их обеспокоило бы.

Это не только разочаровывает, но и является опасным сигналом для тех игроков, которые молча переносят муки, связанные с их ориентацией. Мы получили еще один пример того, что гомофобия и трансфобия остаются как на игровых полях, так и за их пределами.

Не надо думать, что все натуралы. Отсутствие каминг-аутов не означает, что соответствующих игроков в лиге нет.

Для того, чтобы сделать этот шаг, особенно публично, требуется много мужества. Поддержка со стороны товарищей по команде, тренеров, клуба, лиги и нашей страны в целом оказывает огромное влияние на профессионального спортсмена, планирующего жить более открыто. А отсутствие такой поддержки может стать губительным.

Возможно, пора всем вместе послать четкий сигнал окружающим: вам не удастся запугать нас и заставить молчать.

Ваши отношения с религией – это ваше дело, но то, как мы относимся друг к другу на поле и за его пределами, действительно имеет значение.

Возможно, «Си Иглс» и Национальной регбийной лиге стоит посмотреть на , на чемпионат Австралии по футболу, на моих партнеров, чтобы понять, как лучше всего поддерживать ЛГБТ-игроков на поле и вне его», – сказал футболист.

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

«Не хотелось бы услышать, что следующий Месси и Роналду – гей, но отказался от футбола». Игрок-гей Кавалло о причинах каминг-аута