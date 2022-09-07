Анчелотти о 3:0: «Селтик» играл очень интенсивно, «Реалу» пришлось немного потерпеть. Первый тайм мог быть лучше, но второй был идеальным»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Мадридская команда одержала победу со счетом 3:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

О первом тайме

«Мы играли против команды, которая играла очень интенсивно. Нам пришлось немного потерпеть. Мы не были эффективны в последней трети поля, нам не хватало скорости, которая у нас была во втором тайме. Первый тайм мог быть лучше, но второй был идеальным.

Об Азаре

«Я думаю, это был идеальный матч для Эдена. Два центральных защитника не очень прессинговали, их позиция в глубине могла нам помочь. Мы просили Эдена не выполнять работу Вальверде или других, а о других вещах».

О Вальверде

«Соперникам трудно прессинговать нас, потому что Модрич и Кроос очень хорошо и много работают с мячом, а когда соперники снижают интенсивность, энергия молодых игроков дает о себе знать. Мне очень понравилась его сегодняшняя игра».

О Кроосе

«Тони провел отличную игру, он очень хорошо владел мячом. Он, как всегда, был великолепен, и его уровень всегда очень высок», – сказал Анчелотти.