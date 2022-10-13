Черданцев об идее написать художественную книгу: «Иногда думаю об этом, но это сложно. Все сюжеты уже придуманы, мне кажется»
Георгий Черданцев оценил вероятность того, что он напишет художественную книгу.
На днях вышла переизданная версия книги комментатора «Чемпионаты мира по футболу. 1930–2022».
— Можно сказать, что прямо сейчас написание книги для вас больший кайф, чем комментирование и работа ведущего?
— Это разные вещи. Когда ты пишешь книгу, ты один на один с самим собой. Когда ты комментируешь событие, ты реагируешь прямо здесь и сейчас. Это больше работа эмоциями, а не только разумом. Плюс это устный жанр, в котором ты не можешь переосмыслить какие‑то вещи, лучше сформулировать. Все происходит прямо сейчас.
В публицистике, которой я занимаюсь, на это время есть. Ты пропускаешь большое количество материалов через себя, редактируешь, переосмысливаешь. Это совсем другая работа по своей сути.
Не говорю, что одно интереснее другого. Но книги — это очень энергозатратное дело. На одну главу у меня ушел месяц ежедневной работы. Это требует гораздо больше усилий, чем полтора часа посидеть в эфире.
— Художественную книгу не думаете написать?
— Иногда. Но пока, думаю, это не мое. Создание своего сюжета — это интересно, но очень сложно. Мне кажется, все сюжеты уже придуманы.
Плюс у нас так устроена жизнь, что ярлыки и ассоциации крепко связывают персонажей с каким‑то видом деятельности. Не уверен, что если бы я, к примеру, написал книгу про воспитание детей, ее бы всерьез восприняли. Подумают: «Почему спортивный комментатор пишет о том, как воспитывать подростка?» Хотя я бы и мог чем‑то своим поделиться на эту тему.
Но у меня есть своя ниша, в которой я существую. И ассоциация моей фамилии с футболом больше работает в направлении спорта, а не про устройство мироздания. Это больше для домашних разговоров.
Написать интересную художественную книгу про футбол — это да. Но сколько интересных художественных книг про спорт вообще есть в литературе? По пальцам можно пересчитать. Если мы говорим именно про книгу, а не про киносценарий. Даже на русском языке не так легко сразу вспомнить, – сказал Черданцев.
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