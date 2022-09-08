Черданцев о себе: «Есть некий вымысел, персонаж, который ко мне не имеет отношения. Болельщики в конце общения говорят: «Вы вообще не такой, как о вас пишут»

Георгий Черданцев не согласен с тем имиджем, который приписывают ему в медиа и соцсетях.

«Есть некий персонаж, который выдуман интернет-аудиторией, какими-то массами, – и они с этим персонажем как-то взаимодействуют. Но это лично ко мне не имеет вообще никакого отношения.

Я зачастую сталкиваюсь с такой историей, когда незнакомые люди... Ну я общаюсь с людьми, я много езжу в командировки на футбол. И так или иначе пересекаешься там с болельщиками разных команд. У меня сейчас было подряд три выезда в Петербург, играл со , с и с . И я с болельщиками и той, и другой, и третьей московской команды, ну и с зенитовскими все время где-то пересекался. И со всеми идет какой-то диалог.

И они в конце разговора говорят: «Георгий, а вы вообще не такой, как о вас пишут, как о вас говорят». Я говорю: «Вот открытие какое, удивительно!» Вы создаете впечатление о человеке по тому, что вы о нем прочитали, – ну это просто абсурд. Впечатление о человеке вы можете составить, только поговорив лично с ним. Все остальное – это некий вымысел, некий персонаж, который создается... Ну хорошо себя чувствовать в этом смысле «легендой», но это ко мне не имеет никакого отношения», – сказал комментатор .