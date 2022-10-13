Хави после 3:3 с «Интером»: «Эта ЛЧ жестока к «Барселоне». Сейчас мы не зависим от себя, ситуация очень сложная»

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Хави высказался об итогах матча «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов.

Игра 4-го тура группового этапа завершилась со счетом 3:3.

«Негативный оценка. Эта Лига чемпионов жестока по отношению к нам. Во втором тайме мы сделали много ошибок.

Эта Лига чемпионов жестока с нами, начиная с матча в Мюнхене, а затем это продолжилось в Милане. Нам нужно было продолжать играть так, как мы это делали в первом тайме.

Сейчас мы не зависим от себя. Ситуация очень сложная.

Футбол – игра ошибок. В первом тайме мы не пропустили, ушли довольными на перерыв, но потом дорого заплатили за ошибки в обороне. Это стоило нам игры. С завтрашнего дня будем думать о Ла Лиге. Обидно», – сказал главный тренер каталонского клуба.

Добавим, что «Барселона» выиграла 1 из 6 матчей в Лиге чемпионов под руководством Хави.

«Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет «Викторию» в следующем туре. «Барса» не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч

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