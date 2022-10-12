Левандовски, Педри, Гави, Дембеле, Джеко, Лаутаро, Мхитарян, Чалханоглу – в стартовых составах «Барсы» и «Интера» на матч ЛЧ

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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч Лиги чемпионов.

Команды встретятся в 4-м туре группового этапа.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Серджи Роберто, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо, Гави, Серджи Бускетс, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски, Рафинья.

Состав «Интера»: Андре Онана, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Федерико Димарко, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Дензел Думфрис, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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