«Ливерпуль» 1 раз пробил в створ в 1-м тайме матча с «Рейнджерс» – Фирмино забил. У шотландцев 6 ударов, 2 – в створ
«Ливерпуль» нанес 1 удар в створ ворот «Рейнджерс» в первом тайме.
В первой половине игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм) «красные» пробили по воротам соперника 3 раза. 1 удар был заблокирован, 1 пришелся мимо ворот, еще один – в створ. Этот удар стал результативным – Роберто Фирмино сравнял счет на 24-й минуте.
На счету шотландцев 6 ударов в первом тайме, 2 из которых – в створ ворот.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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