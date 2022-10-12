У Рюдигера нет повреждения костей лица. Участие в класико не исключено, защитник «Реала» может выйти в маске

может сыграть в класико, несмотря на тяжелую травму головы.

Защитнику «Реала» наложили 20 швов после столкновения головами с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.

У немца не обнаружили повреждения костей, сообщает Marca. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом, но его участие в матче с «Барселоной» 16 октября не исключено.

прорабатывает вариант, при котором Рюдигер будет играть в специальной защитной маске. Для защитника такое не впервые – он уже играл в маске в 2021 году.

Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»