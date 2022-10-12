У Рюдигера нет повреждения костей лица. Участие в класико не исключено, защитник «Реала» может выйти в маске
Антонио Рюдигер может сыграть в класико, несмотря на тяжелую травму головы.
Защитнику «Реала» наложили 20 швов после столкновения головами с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.
У немца не обнаружили повреждения костей, сообщает Marca. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом, но его участие в матче с «Барселоной» 16 октября не исключено.
«Реал» прорабатывает вариант, при котором Рюдигер будет играть в специальной защитной маске. Для защитника такое не впервые – он уже играл в маске в 2021 году.
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