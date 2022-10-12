Жуков считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом»: «По желанию бороться, энтузиазму. Стали играть лучше после смены руководства»

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Александр Жуков считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» в некоторых аспектах.

«После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте», – сказал первый вице-спикер Госдумы.

Отвечая на вопрос, может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», Жуков отметил: «Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму – да».

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций «Спартака». Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.

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