Жуков считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом»: «По желанию бороться, энтузиазму. Стали играть лучше после смены руководства»

Александр Жуков считает, что «Спартак» может конкурировать с в некоторых аспектах.

«После смены руководства стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте», – сказал первый вице-спикер Госдумы.

Отвечая на вопрос, может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», Жуков отметил: «Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму – да».

22 августа компания объявила о покупке 100% акций «Спартака». вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.