Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч 16 октября Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Матч, который всегда привлекает внимание болельщиков и не только в Испании, а также вне зависимости от того, за какой клуб они болеют. Обе команды набрали одинаковое количество очков в чемпионате и делят первую и вторую строчку. «Барселона» впереди «Реала» лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Вспоминаются матчи прошлого сезона. Тогда столичный клуб выступал с позиции силы, хотя и потерпел одно болезненное поражение от сине-гранатовых. Каталонцы продолжали при Хави свое становление. В их игре еще немало шероховатостей. Предстоящий матч должен показать, вернулась ли Примера опять к серьезной борьбе за чемпионство между двумя этими командами. Матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу, начало в 17:15 по московскому времени.

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«Реал Мадрид»

Королевский клуб не сбавляет темпов, начатых в прошлом году, когда удалось выиграть Ла Лигу, оставив далеко позади соперников, и Лигу Чемпионов, превзойдя все топовые клубы Европы. Неожиданная осечка случилась только в матче с «Осасуной» в позапрошлом туре на своем поле. Там можно было посетовать на нереализованный пенальти Каримом Бензема за десять минут до конца поединка. Осечка эта, впрочем, никак не сказалась на победной поступи «сливочных» ни в Примере, ни в Лиге Чемпионов. Даже поражение от «Барсы» не сильно повлияет на турнирную ситуацию, весь чемпионат еще впереди, но психологически оно может сказаться. Впрочем, вряд ли в стане мадридцев кто-то сейчас допускает мысли о поражении в предстоящем матче. После ничьей с донецким «Шахтером» в главном европейском клубном турнире подопечные Карло Анчелотти могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. Представляем последние результаты команды.

Лига Чемпионов. 11.10.2022, «Шахтер» — «Реал Мадрид» — 1 : 1

Ла Лига. 08.10.2022, «Хетафе» — «Реал Мадрид» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Реал Мадрид» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Ла Лига. 02.10.2022, «Реал Мадрид» — «Осасуна» — 1 : 1

Ла Лига. 18.09.2022, «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

Факты и цифры

«Реал» на своем поле в чемпионате сыграл лишь трижды, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью

Лучший бомбардир — Винисиус Жуниор, на его счету 5 забитых мячей, еще три игрока команды отличились по 3 раза

Давид Алаба является лучшим ассистентом с 3 голевыми передачами в активе

Он же вместе с Ферланом Менди и Дани Карвахалем самые недисциплинированные — по 2 желтые карточки

«Барселона»

При Хави команда играет все лучше и лучше. Понятно, что болельщики в нетерпении, и им хочется всего и сразу, но так не бывает. В чемпионате у команды серия из семи побед подряд, многие из них закончились разгромом соперников, но все равно команда пока нестабильна. Если у того же «Реала» видно, когда он может прибавить и дожать, то в данном случае бывают такие матчи как с «Сельтой» в прошлом туре, когда каталонцы попросту отскочили. Или в Лиге Чемпионов с «Интером», когда у команды Хави не находится никаких идей при плотной опеке и дисциплинированной обороне противоположной команды. Вполне вероятно сказывается усталость, игра на два фронта, которую игроки пока не выдерживают. Большое количество сил и эмоций предстоит потратить в домашнем матче с миланцами, ведь это будет во много решающий поединок за выход из группы. Другое дело, что само слово «классико» придает дополнительные силы. Вот как играли сине-гранатовые в последних матчах:

Ла Лига. 09.10.2022, «Барселона» — «Сельта» — 1 : 0

— «Сельта» — : 0 Лига Чемпионов. 04.10.2022, «Интернационале» — «Барселона» — 1 : 0

— «Барселона» — : 0 Ла Лига. 01.10.2022, «Мальорка» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Ла Лига. 17.09.2022, «Барселона» — «Эльче» — 3 : 0

— «Эльче» — : 0 Лига Чемпионов. 13.09.2022, «Бавария» — «Барселона» — 2 : 0

Факты и цифры

«Барселона» больше всех забила в чемпионате — 20 мячей, меньше всех пропустила — 1 мяч, и имеет лучшую разницу — плюс 19

Во всех 4 гостевых матчах в сезоне каталонцы выигрывали

Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски, на его счету 9 забитых мячей

По 3 голевые передачи исполнили Алекс Бальде и Ансу Фати

Серхио Бускетс самые недисциплинированный в команде — 1 удаление и 3 предупреждения

Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона»

Первый матч команды провели более 120 лет назад и выиграла его «Барселона». С тех пор классико проводился 283 раза, преимущество в этих играх тоже на стороне каталонского клуба.

Победы «Реала» — 104

Победы «Барселоны» — 117

Ничьи — 62

Самая крупная победа «Реала» — 11 : 1

Самая крупная победа «Барселоны» — 7 : 0

Начиная с 2019 года «Барселона» не могла выиграть у «Реала» в шести матчах подряд, но зато в прошлом году смогла разгромить королевский клуб и начать свою победную серию. Пять последних результатов перед вами.

Товарищеский. 24.07.2022, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 1 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Ла Лига. 20.03.2022, «Реал Мадрид» — «Барселона» — 0 : 4

— 0 : 4 Суперкубок Испании. 12.01.2022, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 2 : 3

— 2 : Ла Лига. 24.10.2021, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Ла Лига. 10.04.2021, «Реал Мадрид» — «Барселона» — 2 : 1

Преимущество букмекеры отдают «Реалу», что объяснимо. Команда играет дома, в матче с «Шахтером» смогли отдохнуть лидеры. Коэффициенты варьируются следующим образом:

на победу «Реала» от 2,25 до 2,38

на победу «Барселоны» от 2,95 до 3,20

ничья от 3,55 до 3,75

ТМ 2,5 — от 2,27 до 2,48

ТБ 2,5 — от 1,57 до 1,67

Хозяева поля подойдут к этому матчу предельно сконцентрированными, чтобы не допустить третьего подряд поражения от «Барселоны». Победа «Реала» в этом матче более вероятна.

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Где смотреть матч Реал – Барселона