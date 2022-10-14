Где смотреть Реал Мадрид – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 16 октября

В воскресенье, 16 октября в 17:15, сыграют Реал Мадрид и Барселона в 9 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал « Okko ».

». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Барселона