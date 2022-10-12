У игроков «Баварии» есть претензии к Нагельсманну. Их не устраивают замены, импульсивное поведение и неспособность изменить ход матчей

У игроков «Баварии» есть претензии к тренеру .

У футболистов три основные претензии к 35-летнему специалисту, сообщает Sport Bild.

Во-первых, недостаток удачных решений по ходу матча. Нагельсманн, по мнению игроков, не показал, что способен изменить ситуацию по ходу матча. Для футболистов это стало очевидно после матча с «Дортмундом» (2:2), где упустила победу в концовке.

Во-вторых, игроков не устаивают замены по ходу матчей и выбор состава. Например, Нагельсманн пообещал, что выйдет в старте на матч Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), но хавбек начал игру на скамейке запасных.

В-третьих, футболисты недовольны поведением Нагельсманна. Им не нравится, что тренер импульсивно ведет себя во время матчей, превращая их в «театр одного актера».

В то же время игроки считают, что Юлиан прибавил в некоторых компонентах. Он стал чаще вести индивидуальные беседы с игроками и защищает их публично.

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