Рамос об 1:1 с «Бенфикой»: «Единственное, чего не хватало «ПСЖ» – решимости. Мы лучшие в группе»

Теги ПСЖ Бенфика Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА Футбол

Серхио Рамос оценил ничью «ПСЖ» с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Единственное, чего нам не хватало – это решимости. Это те маленькие детали, которые имеют значение.

«Бенфика» – физически очень сильная команда, и она хорошо сработала тактически. Сегодня мы не смогли переиграть их, но мы должны продолжать [двигаться дальше]. Мы лучшие в группе», – сказал защитник «ПСЖ».

Вечер сенсаций в ЛЧ – сразу четыре штуки. «Реал» и «Ман Сити» пострадали, но все равно первыми вышли в плей-офф

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные