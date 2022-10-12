Рамос об 1:1 с «Бенфикой»: «Единственное, чего не хватало «ПСЖ» – решимости. Мы лучшие в группе»

оценил ничью «ПСЖ» с «Бенфикой» (1:1) в чемпионов.

«Единственное, чего нам не хватало – это решимости. Это те маленькие детали, которые имеют значение.

– физически очень сильная команда, и она хорошо сработала тактически. Сегодня мы не смогли переиграть их, но мы должны продолжать [двигаться дальше]. Мы лучшие в группе», – сказал защитник .

Вечер сенсаций в ЛЧ – сразу четыре штуки. «Реал» и «Ман Сити» пострадали, но все равно первыми вышли в плей-офф