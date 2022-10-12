Гальтье об 1:1 с «Бенфикой»: «Защита доминировала над нападением. «ПСЖ» должен был ускориться, а не замедлять игру»

Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча с «Бенфикой» (1:1) в чемпионов.

«Когда ты , ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов. Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру.

Это позволило ”Бенфике» вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», – сказал Кристоф Галтье.