Гальтье об 1:1 с «Бенфикой»: «Защита доминировала над нападением. «ПСЖ» должен был ускориться, а не замедлять игру»
Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Когда ты «ПСЖ», ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов. Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру.
Это позволило ”Бенфике» вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», – сказал Кристоф Галтье.
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