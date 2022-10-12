Жоржиньо провел 200-й матч за «Челси». Хавбек забил 28 голов, 26 – с пенальти

Хавбек «Челси» Жоржиньо реализовал 11-метровый в игре с «Миланом» (2:0) в чемпионов.

30-летний игрок сборной Италии провел 200-й матч за лондонцев во всех турнирах.

Жоржиньо забил 28-й гол за «Челси», 26 из них – с пенальти.

Только три футболиста забили за «синих» больше с августа 2018 года, с момента дебюта в – на счету 34 мяча, у и Тэмми Абрахама – по 30.

Подробнее статистика Жоржиньо – здесь.