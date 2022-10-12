Жоржиньо провел 200-й матч за «Челси». Хавбек забил 28 голов, 26 – с пенальти
Хавбек «Челси» Жоржиньо реализовал 11-метровый в игре с «Миланом» (2:0) в Лиге чемпионов.
30-летний игрок сборной Италии провел 200-й матч за лондонцев во всех турнирах.
Жоржиньо забил 28-й гол за «Челси», 26 из них – с пенальти.
Только три футболиста забили за «синих» больше с августа 2018 года, с момента дебюта Жоржиньо в «Челси» – на счету Оливье Жиру 34 мяча, у Мэйсона Маунта и Тэмми Абрахама – по 30.
Подробнее статистика Жоржиньо – здесь.
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