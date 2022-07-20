Жоржиньо: «Бред, что победитель Евро не выходит на ЧМ напрямую. Умираешь ради победы, чтобы снова играть в квалификации»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо недоволен правилами отбора на чемпионаты мира.
Чемпионы Европы потерпели поражение в стыковом матче с Северной Македонией (0:1) и пропустят второй ЧМ подряд.
«Считаю глупостью то, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Позвоните ФИФА, УЕФА, узнайте причину, потому что, черт побери...
Может, я возмущен больше прежнего потому, что мы не поедем в Катар, но сейчас ты умираешь ради победы, а потом снова обязан участвовать в отборочном турнире.
Тогда для чего выигрывать Евро? Это победа ради победы? Клуб, выигравший Лигу Европы, выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. Клубный ЧМ – вершина, дальше подниматься некуда.
А тут получается, что ты выигрываешь Евро, Кубок Америки, Кубок Азии, но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред», – заявил хавбек.