Жоржиньо: «Бред, что победитель Евро не выходит на ЧМ напрямую. Умираешь ради победы, чтобы снова играть в квалификации»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо недоволен правилами отбора на чемпионаты мира.

потерпели поражение в стыковом матче с Северной Македонией (0:1) и пропустят второй ЧМ подряд.

«Считаю глупостью то, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Позвоните ФИФА, УЕФА, узнайте причину, потому что, черт побери...

Может, я возмущен больше прежнего потому, что мы не поедем в Катар, но сейчас ты умираешь ради победы, а потом снова обязан участвовать в отборочном турнире.

Тогда для чего выигрывать Евро? Это победа ради победы? Клуб, выигравший , выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. – вершина, дальше подниматься некуда.

А тут получается, что ты выигрываешь Евро, , , но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред», – заявил хавбек.