Руслан Нигматуллин: «Дзюба становится токсичным на скамейке и не включается в работу. Можно было ожидать, что Артем не заиграет в Турции, он сдал физически»

Экс-вратарь «Спартака» исключил возвращение в .

«Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артема история с «Зенитом» закрыта. Там есть игроки моложе Дзюбы, и уровень мастерства у них выше.

Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость, им сложно что-либо делать.

Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание. Не знаю, есть ли оно у Дзюбы.

Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию.

Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», – сказал Нигматуллин.

Как дела у Дзюбы в Турции? Месяц не играет, зато команда – в лидерах чемпионата