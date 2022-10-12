Родри о незабитом пенальти и удалении в Копенгагене: «Подобное порой нужно пережить. «Сити» взял важное очко»

оценил ничью «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» (0:0) в чемпионов.

«Порой необходимо пережить подобный опыт. Мы забили, но гол не засчитали, не реализовали пенальти, а потом оказались вдесятером.

Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко, будем двигаться дальше», – сказал хавбек .

Пеп оставил Холанда в запасе – «Сити» скатал 0:0 с «Копенгагеном». Но все разумно