Родри о незабитом пенальти и удалении в Копенгагене: «Подобное порой нужно пережить. «Сити» взял важное очко»

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Родри оценил ничью «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Порой необходимо пережить подобный опыт. Мы забили, но гол не засчитали, не реализовали пенальти, а потом оказались вдесятером.

Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко, будем двигаться дальше», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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