Беллингем о голе «Севилье»: «Не праздновал как обычно, потому что «Боруссия» не выигрывала. Команда всегда на первом месте»

высказался о своем голе в матче с «Севильей» (1:1) в чемпионов.

«Забивать приятно только тогда, когда мы выигрываем. Сегодня вы видели, что я не праздновал гол так, как обычно, потому что мы не выигрывали, а это всегда моя цель, когда я выхожу на поле.

Приятно забивать голы, но команда всегда на первом месте. Впереди у нас еще две игры», – сказал хавбек .