Ди Мария, Андре Силва и Беллингем – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа чемпионов.

Хавбек дортмундской Джуд Беллингем забил победный гол и сделал результативный пас в матче с «Севильей» (4:1).

Вингер Анхель Ди Мария отдал три голевые передачи в игре с «Маккаби» из Хайфы (3:1).

Защитник Джованни Ди Лоренцо забил победный гол в матче с «Аяксом» (6:1) и 7 раз возвращал владение мячом.

Форвард Андре Силва сделал дубль в игре с «Селтиком» (3:1).