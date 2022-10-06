Ди Мария, Андре Силва и Беллингем – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил победный гол и сделал результативный пас в матче с «Севильей» (4:1).
Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария отдал три голевые передачи в игре с «Маккаби» из Хайфы (3:1).
Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо забил победный гол в матче с «Аяксом» (6:1) и 7 раз возвращал владение мячом.
Форвард «РБ Лейпциг» Андре Силва сделал дубль в игре с «Селтиком» (3:1).
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