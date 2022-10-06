Андре Силва признан игроком недели в ЛЧ. Форвард «Лейпцига» опередил Ди Марию и Беллингема

Андре Силва признан лучшим игроком 3-го тура группового этапа чемпионов.

Нападающий забил 2 гола и сделал результативную передачу в игре с «Селтиком» (3:1). Всего на его счету 9 ударов по воротам в этом матче.

Португалец опередил в голосовании полузащитника Анхеля Ди Марию, хавбека Джуда Беллингема и защитника Джованни Ди Лоренцо.

С подробной статистикой Силвы можно ознакомиться здесь.