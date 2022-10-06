Андре Силва признан игроком недели в ЛЧ. Форвард «Лейпцига» опередил Ди Марию и Беллингема

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Андре Силва признан лучшим игроком 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Лейпцига» забил 2 гола и сделал результативную передачу в игре с «Селтиком» (3:1). Всего на его счету 9 ударов по воротам в этом матче.

Португалец опередил в голосовании полузащитника «Ювентуса» Анхеля Ди Марию, хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема и защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. 

С подробной статистикой Силвы можно ознакомиться здесь

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