Глава профсоюза об отстранении 3 игроков «Химок»: «Впечатление, что клуб пытается выдавить ребят из-за тяжелого финансового положения»
Общероссийский профсоюз футболистов отреагировал на ситуацию в «Химках».
Вчера главный тренер клуба Спартак Гогниев отстранил от тренировок трех игроков – Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева.
«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.
Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», – сказал гендиректор ОПСФ Александр Зотов.
Сообщалось, что «Химки» должны прежнему тренеру Николаю Писареву 30 млн рублей за увольнение, а перед футболистами задолженность составляет более 300 млн.
Напомним, «Химки» занимают 15-е место в таблице Мир РПЛ после 12 туров – на счету подмосковной команды 8 очков, побед нет с августа – в 11 матчах подряд.
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