Глава профсоюза об отстранении 3 игроков «Химок»: «Впечатление, что клуб пытается выдавить ребят из-за тяжелого финансового положения»

Общероссийский профсоюз футболистов отреагировал на ситуацию в «Химках».

Вчера главный тренер клуба отстранил от тренировок трех игроков – , Дмитрия Тихого и Илью Камышева.

«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.

Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», – сказал гендиректор ОПСФ Александр Зотов.

Сообщалось, что должны прежнему тренеру Николаю Писареву 30 млн рублей за увольнение, а перед футболистами задолженность составляет более 300 млн.

Напомним, «Химки» занимают 15-е место в таблице Мир после 12 туров – на счету подмосковной команды 8 очков, побед нет с августа – в 11 матчах подряд.

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