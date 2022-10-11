ЦСКА — Спартак 16.10.2022 Мир Российская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

16 октября, в воскресенье, пройдет центральный матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:00.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5; Обе забьют — да.

ЦСКА

После двенадцати туров чемпионата армейцы занимают четвертое место в турнирной таблицы, отставая от ближайшего соперника — «Спартака» — всего на одно очко.

Сезон под руководством нового главного тренера Владимира Федотова ЦСКА начал очень здорово — в первых четырех турах армейцы набрали 10 очков и шли на первом месте в РПЛ. Причем московский клуб мог показать и максимальный результат, но, ведя в матче против «Пари НН» с разницей в два мяча, все-таки сумел увезти из Нижнего Новгорода только одно очко.

Первое поражение в сезоне армейцы потерпели от «Зенита» в пятом туре — встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего чемпиона России.

Второе поражение в первенстве получилось для армейцев гораздо более неожиданным ,когда они проиграли главному аутсайдеру «Торпедо» в «Лужниках» с минимальным счетом. К слову, это была первая победа для торпедовцев в сезоне.

В гостях армейцы вообще смотрятся пока не слишком убедительно — в шести мачтах у подопечных Федотова по две победы, ничьих и поражения.

Гораздо лучше москвичи смотрятся на своем поле — в тех же шести играх красно-синие одержали победы в пяти случаях и один раз сыграли вничью.

Именно в предыдущем туре ЦСКА впервые не сумел выиграть на своем поле — еще в одном дерби с «Динамо» был зафиксирован счет 1:1. В начале встречи бразильский защитник армейцев Виллиан вывел хозяев вперед, но еще до перерыва Федор Смолов сумел огорчить экс-партнера по сборной России Игоря Акинфеева и принести своей команде очки после серии из двух поражений подряд.

В двенадцати играх армейцы забили 24 мяча, а главной ударной силой ЦСКА в атаке стал вернувшийся из швейцарского «Базеля» Федор Чалов — на счету нападающего семь забитых мячей и один ассист.

Ближайшие преследователи россиянина в команде — латиноамериканцы Хесус Медина и Хорхе Карраскаль, забившие по пять мячей. При этом Медина еще и здорово помогает своим партнерам, оформив четыре ассиста.

В обороне у армейцев есть определенные проблемы, в частности травмирован основной центральный защитник Игорь Дивеев, но в среднем команда пропускает меньше гола за матч — 11. Правда, это количество могло быть гораздо больше, если бы не великолепная форма Игоря Акинфеева — ветеран очень надежен в текущем сезоне и оформил 300-й сухой матч за ЦСКА.

«Спартак»

В последний месяц «Спартаком» только восторгаются — команда Гильермо Абаскаля находится в прекрасной форме и одержала пять побед подряд. Причем три из них были добыты с крупным счетом, в том числе над «Зенитом» В Фонбет Кубке России.

В последнем матче подопечные испанского специалиста на своем поле разгромили самарские «Крылья Советов» — 5:2. Причем победа получилась волевой, так как гости повели в счете после гола Романа Ежова в начале встречи.

Еще в первом тайме Квинси Промес сравнял счет, а во втором тайме оформил дубль. Также два мяча забил Александр Соболев, который с учетом матча за сборную России против Кыргызстана, отличился в семи встречах подряд.

Всего на счету форварда сборной России шесть голов в РПЛ, а лидирует в гонке бомбардиров его партнер — Квинси Промес наколотил уже 11 голов. Также на счету голландца пять ассистов и по системе «гол + пас» он тоже лидер РПЛ. У его ближайшего преследователя — зенитовца Малкома — на три очка меньше.

После 12-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице с «Ростовом» — у обоих клубов по 25 очков, но ростовчане находятся выше за счет победы в личной встрече. Безусловно, в предстоящем дерби спартаковцы постараются набрать три очка и не отпустить далеко лидирующий «Зенит», который сейчас оторвался от ближайших преследователей на пять очков.

ЦСКА — «Спартак»: история личных встреч

С 2003 года команды встречались между собой 48 раз, и баланс встреч явно в пользу армейского клуба — ЦСКА одержал 27 побед, «Спартак» же праздновал победу в 13 играх.

В последних пяти встречах армейцы также были сильнее в трех случаях, дважды победа была за красно-белыми. Зато последняя игра между этими соперниками открыла «Спартаку» дорогу к трофею — в четвертьфинале Кубка России красно-белые еще под руководством Паоло Ваноли одержали победу с минимальным счетом и затем завоевали долгожданный кубок.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз на футбольный матч

Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА — на победу армейцев контора «Лига Ставок» дает 2,15, а успех гостей оценивается в 3,30. Но учитывая превосходную форму красно-белых, можно поставить на X2 за 1,68.

В дерби команды вряд ли закроются, к тому же атакующие футболисты обоих клубов в последних матчах выглядят весьма убедительно. Скорее всего, в матче будет забито больше двух голов — ТБ 2,5 оценивается в 1,70.

Также вполне резонно сделать ставку на «Обе забьют — да» за 1,60.

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Где смотреть матч ЦСКА – Спартак