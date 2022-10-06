Грилиш о Холанде: «Вратарь «Копенгагена» сказал, что он не человек. Говорю ему: «Можешь мне не рассказывать». Никогда не видел подобного»

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Джек Грилиш высказался о форме Эрлинга Холанда.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» (5:0) нападающий «Манчестер Сити» забил 2 гола. 

«Честно говоря, это невероятно. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Что касается первого и второго голов, я просто смеялся. Он всегда рядом с воротами.

Вратарь [«Копенгагена» Камиль Грабара] сказал мне кое-что, когда я возвращался. Он сказал: «Он не человек!» Я говорю: «Можешь мне не рассказывать».

Надеюсь, он сможет сохранить эту форму и привести нас к славе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити»

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