Грилиш о Холанде: «Вратарь «Копенгагена» сказал, что он не человек. Говорю ему: «Можешь мне не рассказывать». Никогда не видел подобного»

высказался о форме .

В матче 3-го тура чемпионов против (5:0) нападающий «Манчестер Сити» забил 2 гола.

«Честно говоря, это невероятно. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Что касается первого и второго голов, я просто смеялся. Он всегда рядом с воротами.

Вратарь [«Копенгагена» Камиль Грабара] сказал мне кое-что, когда я возвращался. Он сказал: «Он не человек!» Я говорю: «Можешь мне не рассказывать».

Надеюсь, он сможет сохранить эту форму и привести нас к славе», – сказал полузащитник .