Гвардиола о 5:0 с «Копенгагеном»: «Впечатлен тем, как «Сити» атаковал. Мы очень уверены в себе после 6:3 с «МЮ»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Английский клуб одержал победу со счетом 5:0 в 3-м туре группового этапа чемпионов.

«Мы стабильны и боремся за все. После победы в дерби [с «Манчестер Юнайтед»] со счетом 6:3 мы очень уверены в себе, поэтому [сегодня] мы играли так, как играли.

Результат превосходен, но я по-настоящему впечатлен тем, как мы атаковали. Я очень, очень доволен и еще раз поздравляю игроков.

Мы играли хорошо во всех аспектах. Мы были сосредоточены. И многие игроки играли на высоком уровне. Каждый должен хорошо выступать, чтобы помочь команде выигрывать матч за матчем», – сказал Гвардиола.