«Интер» и Чалханоглу готовы продлить контракт. Клуб хочет соглашение до 2025-го, хавбек – на более долгий срок

Теги Интер серия А Италия Хакан Чалханоглу Футбол

«Интер» намерен продлить контракт с Хаканом Чалханоглу.

Действующее соглашение 28-летнего хавбека сборной Турции рассчитано до июня 2024 года.

Миланцы планируют подписать с Чалханоглу новый контракт до 2025 года, тогда как сам игрок хотел бы остаться в «Интере» на более долгий срок, сообщает журналист Николо Скира.

Агент Чалханоглу побывал на днях в Милане, чтобы донести до руководства «нерадзурри» позицию футболиста.

Статистика полузащитника – здесь.

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