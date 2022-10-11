«Интер» и Чалханоглу готовы продлить контракт. Клуб хочет соглашение до 2025-го, хавбек – на более долгий срок

намерен продлить контракт с .

Действующее соглашение 28-летнего хавбека сборной Турции рассчитано до июня 2024 года.

Миланцы планируют подписать с Чалханоглу новый контракт до 2025 года, тогда как сам игрок хотел бы остаться в «Интере» на более долгий срок, сообщает журналист Николо Скира.

Агент Чалханоглу побывал на днях в Милане, чтобы донести до руководства «нерадзурри» позицию футболиста.

Статистика полузащитника – здесь.