Орлов о разгроме «Зенита» «Спартаком»: «Абаскаль показал, что обучаем и проводит работу над ошибками»

высказался о победе «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«Чем меня удивил «Спартак»? Команда явно прибавила. Вы же помните, с каким преимуществом «Зенит» играл против красно-белых в чемпионате? А сегодня у команды Семака почти не было ударов в створ. Как же так?

Вышел Кассьерра, столько свободных зон уже образовалось. Ну, беги ты во фланг, открывайся. А он даже не попытался этого сделать. Все время обыгрывался с ближним и выпадал. Бакаеву тоже еще надо приложить немало усилий, чтобы пробиться в основу.

«Спартак» двигается поступательно. Видно, что Абаскаль обучаем. Он показал, что делает правильные выводы, проводит работу над ошибками. Красно-белые заслуживают, конечно, похвалы», – сказал комментатор.

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