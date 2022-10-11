«Лацио» – первый с 1959 года клуб, выигравший 3 матча подряд с разницей в 4+ гола в Серии А

разгромил «Фиорентину» (4:0) в рамках чемпионата Италии.

Ранее римляне обыграли в турнире «Специю» (4:0) и «Кремонезе» (4:0).

«Лацио» стал первым за 63 года клубом, победившим в 3 матчах подряд в Серии А с разницей не менее чем в 4 гола.

В 1959-м подобная серия удалась «Фиорентине».

После 9 туров текущего розыгрыша «Лацио» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 3 очка.