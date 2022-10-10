«Лацио» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 14:0 в Серии А и идет 3-м в таблице

выиграл 4 матча Серии А подряд.

Сегодня команда тренера одержала победу над «Фиорентиной» в 9-м туре чемпионата Италии (4:0).

Ранее римляне обыграли «Верону» (2:0), «Кремонезе» (4:0) и «Специю» (4:0). Общий счет этих матчей – 14:0.

После сегодняшнего матча «Лацио» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков и опережая и «Наполи» по дополнительным показателям.

На счету лидирующего 23 балла, а у «Аталанты», идущей второй, – 21.

Следующий матч в Серии А «орлы» проведут 16 октября – с «Удинезе».