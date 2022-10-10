Галактионов о 0:0 с «Торпедо»: «Пари НН» создал много моментов, но не нашлось того, кто поставил бы яркую точку»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:0) в Мир .

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу.

После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане… Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», – сказал .