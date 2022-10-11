Евсеев о Семаке в «Зените»: «Я не согласен, что на его месте любой тренер добивался бы таких же результатов. До него именитые не выигрывали»

высоко оценил работу в .

– У многих журналистов и болельщиков такой взгляд: просто у них есть бразильский костяк, и из-за него они идут на первом месте, а если бы у клуба не было финансовых ресурсов обеспечивать этих бразильцев, тогда был бы уже совсем другой разговор.

– Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Он тоже обтирался, когда пришел. А до него были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат.

Некоторые говорят, что на месте Семака мог бы быть любой тренер и добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен.

Вы посмотрите, какую работу проводит Семак. Была аргентинская диаспора, стала бразильская и колумбийская – это тоже непросто. Там многое делает его помощник, который в «Уфе» был с ним – .

И вы посмотрите, смена поколений – Дзюба ушел, другие ушли. На их места приходят люди. Можно сказать, что Семак любит, когда у него два состава. Когда один игрок выбывает, там другой ничем не хуже, – сказал главный тренер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».