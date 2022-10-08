Семак об отсутствии еврокубков: «Это не отражается на состоянии игроков «Зенита». Но всем хочется услышать гимн ЛЧ. К сожалению, зависит не от нас»

высказался о том, что не играет еврокубках.

– Отсутствие еврокубков ощутимо в мотивации, настрое, эмоциях, подготовке?

– Еврокубки – это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России – это не отражается на состоянии игроков, они так же мотивированы.

Они делают максимум того, что должны делать, выполнять это все профессионально. Конечно, всем хочется играть, услышать гимн чемпионов. Для любого футболиста, любого спортсмена – это праздник.

К сожалению, не от нас все зависит, – сказал главный тренер «Зенита».