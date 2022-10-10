«МЮ» поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере. Ему подарили памятную футболку

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«Манчестер Юнайтед» поздравил Криштиану Роналду с юбилейным голом.

Мяч, забитый в ворота «Эвертона» в матче 10-го тура АПЛ (2:1), стал для португальца 700-м в клубной карьере.

«МЮ» подарил 37-летнему нападающему футболку с номером 700 на спине.

Также игроки «Юнайтед» сделали командной фото с Роналду в раздевалке.

Фото: twitter.com/ManUtd

Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды

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