«МЮ» поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере. Ему подарили памятную футболку
«Манчестер Юнайтед» поздравил Криштиану Роналду с юбилейным голом.
Мяч, забитый в ворота «Эвертона» в матче 10-го тура АПЛ (2:1), стал для португальца 700-м в клубной карьере.
«МЮ» подарил 37-летнему нападающему футболку с номером 700 на спине.
Также игроки «Юнайтед» сделали командной фото с Роналду в раздевалке.
Фото: twitter.com/ManUtd
Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды
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