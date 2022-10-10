Роналду и Каземиро – лучшие в «МЮ» в игре с «Эвертоном» по оценкам Sky Sports. У них 8 из 10
Каземиро признан лучшим игроком в матче с «Эвертоном» по версии Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «ирисками» со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Каземиро наряду с Криштиану Роналду получили самую высокую оценку по итогам игры – 8. Португалец, вышедший на поле по ходу первого тайма, забил победный мяч с передачи бразильца. Но звание лучшего игрока встречи отдано именно Каземиро.
На семь баллов была оценена игра Лисандро Мартинеса, Люка Шоу и Антони. Остальные футболисты «МЮ» заработали отметку 6.
В составе «Эвертона» лучшие оценки были выставлены забившему гол Алексу Ивоби, а также полузащитнику Джеймсу Гарнеру. Оба игрока получили семь баллов.
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