Роналду и Каземиро – лучшие в «МЮ» в игре с «Эвертоном» по оценкам Sky Sports. У них 8 из 10

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия Каземиро Люк Шоу Алекс Ивоби Лисандро Мартинес Джеймс Гарнер Антони Футбол

Каземиро признан лучшим игроком в матче с «Эвертоном» по версии Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «ирисками» со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Каземиро наряду с Криштиану Роналду получили самую высокую оценку по итогам игры – 8. Португалец, вышедший на поле по ходу первого тайма, забил победный мяч с передачи бразильца. Но звание лучшего игрока встречи отдано именно Каземиро.

На семь баллов была оценена игра Лисандро Мартинеса, Люка Шоу и Антони. Остальные футболисты «МЮ» заработали отметку 6.

В составе «Эвертона» лучшие оценки были выставлены забившему гол Алексу Ивоби, а также полузащитнику Джеймсу Гарнеру. Оба игрока получили семь баллов.

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