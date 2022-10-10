Гимараэс о «Реале»: «Интерес лучшего клуба мира приятен, но это лишь разговоры. Хочу стать легендой «Ньюкасла»

Хавбек «Ньюкасла» рассказал, как реагировал на слухи об интересе «Реала».

«Я никогда не сомневался в проекте . Я всегда хотел играть в и сейчас получаю удовольствие.

Болельщики меня любят, я их тоже. Хочу продолжать в том же духе и стать здесь легендой.

– лучший клуб мира, и [их интерес] приятен. Но это лишь разговоры, ничего более», – сказал бразилец.