Гимараэс о «Реале»: «Интерес лучшего клуба мира приятен, но это лишь разговоры. Хочу стать легендой «Ньюкасла»
Хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс рассказал, как реагировал на слухи об интересе «Реала».
«Я никогда не сомневался в проекте «Ньюкасла». Я всегда хотел играть в АПЛ и сейчас получаю удовольствие.
Болельщики меня любят, я их тоже. Хочу продолжать в том же духе и стать здесь легендой.
«Реал» – лучший клуб мира, и [их интерес] приятен. Но это лишь разговоры, ничего более», – сказал бразилец.
Комментарии