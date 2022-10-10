Гимараэс о «Реале»: «Интерес лучшего клуба мира приятен, но это лишь разговоры. Хочу стать легендой «Ньюкасла»

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Хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс рассказал, как реагировал на слухи об интересе «Реала».

«Я никогда не сомневался в проекте «Ньюкасла». Я всегда хотел играть в АПЛ и сейчас получаю удовольствие.

Болельщики меня любят, я их тоже. Хочу продолжать в том же духе и стать здесь легендой.

«Реал» – лучший клуб мира, и [их интерес] приятен. Но это лишь разговоры, ничего более», – сказал бразилец.

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