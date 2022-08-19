«Ньюкасл» не продаст Гимараэса в «Реал» ни за какие деньги. Сам игрок тоже не хочет уходить

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«Реал» не сможет приобрести Бруно Гимараэса в это межсезонье.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб рассматривает 24-летнего хавбек в качестве замены Каземиро, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее «Ньюкасл» не собирается продавать сейчас Гимараэса ни за какие деньги.

Отмечается также, что и сам полузащитник пока менять команду не намерен.

В январе этого года «Ньюкасл» заплатил «Лиону» за Гимараэса 42+8 миллионов евро. 

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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