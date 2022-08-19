«Ньюкасл» не продаст Гимараэса в «Реал» ни за какие деньги. Сам игрок тоже не хочет уходить

не сможет приобрести в это межсезонье.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб рассматривает 24-летнего хавбек в качестве замены , который близок к переходу в .

Тем не менее «Ньюкасл» не собирается продавать сейчас Гимараэса ни за какие деньги.

Отмечается также, что и сам полузащитник пока менять команду не намерен.

В январе этого года заплатил за Гимараэса 42+8 миллионов евро.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.