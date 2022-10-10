Рейнджерс – Ливерпуль 12.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Экватор группового этапа Лиги чемпионов миновал. В канун начала 4-го тура Лиги чемпионов мы предлагаем вашему вниманию поединок между шотландским «Рейнджерс» и английским «Ливерпулем» (хотя, в принципе, представлять страны нет смысла: почти все любители футбола знают, откуда эти клубы). Этот матч пройдет в группе A 12 октября на стадионе «Айброкс» в Глазго.

Ситуация у клубов противоположная: из-за ошибки на старте этапа «Ливерпуль» все еще второй, уступая первую строчку «Наполи», а «рейнджеры» болтаются с нулем очков и нулем голов. Предыдущая встреча состоялась совсем недавно, 4 октября, и завершилась предсказуемо в пользу «Ливерпуля» 2:0. Что ждать от этой встречи?

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Рекомендуемая ставка: тотал «Рейнджерс» меньше 0.5 (2.15), тотал «Ливерпуля» больше 2.5 (2.12).

Рейнджерс

Сказать, что все плохо у команды Джованни ван Бронкхорста, это все равно что ничего не сказать. Да, идут на втором месте в борьбе против заклятых друзей из «Селтика» в Шотландской Премьер-Лиге, отставая на два очка. Вот только толку от второго места никакого нет. Полный ноль в Лиге чемпионов: ноль побед, ноль очков, ноль голов.

Недавняя встреча против «Ливерпуля» показала, что… А впрочем, она ничего не показала у «Рейнджерс». Поражение было абсолютно по игре, и только в конце матча «рейнджеры» попытались судорожно размочить счет, пользуясь пожарищем в штрафной Алиссона, но ничего не смогли сделать.

В субботу 8 октября «рейнджеры» победили в чемпионате «Сент-Миррен» 4:0. Однако с учетом того, что этот клуб в еврокубках уже не играет 34 года (!!!), это так себе достижение. В общем, ничего хорошего у ван Бронкхорста не проглядывается в канун четвертого тура. И похоже, что заветные «спасибо за евросезон» все увидят после шестого тура.

Ливерпуль

«Ливерпуль» доминировал почти всю лигочемпионскую игру против шотландцев и выиграл уверенно 2:0. И кстати о доминировании: вечером 9 октября им предстоит сыграть в АПЛ с «Арсеналом» и попытаться лишить его первого места, куда любитель «доминирования» Артета не так давно взобрался. На момент этой публикации матч еще не сыгран, но вот промежуточное первое место пока что за «Ман Сити», который накидал «Саутгемптону» 4 безответных мяча.

А по прошлой встрече всем запомнился Трент Александр-Арнольд. Вернее, его гол со штрафного в дебюте матча, который обозначил преимущество его команды вплоть до последних моментов. Гол со стандарта вышел на загляденье! И это отчасти помогло Тренту реабилитироваться за косяки в матче против выбившегося в лигочемпионскую зону «Брайтона»: тогда он показал невиданное упорство и выгрыз ничью 3:3, хотя и сам повел 2:0 на первых минутах.

Леандро Троссар накидал сразу три мяча Алиссону, воспользовавшись во втором голевом эпизоде как раз ляпом Трента. Эта очковая потеря может дорого обойтись Юргену Клоппу в стратегическом плане (как впрочем, и любая из минувших). Артета не собирается упустить шанс цапнуть «мерсисайдцев».

Статистика

Просмотрим статистику встреч и начнем с «рейнджеров». В зачет идут пять минувших матчей, а именно игры Высшей лиги Шотландии и Лиги чемпионов.

14 сентября. Лига чемпионов. Рейнджерс 0:3 Наполи.

0:3 Наполи. 17 сентября. Высшая лига Шотландии. Рейнджерс 2:1 Данди Юнайтед.

2:1 Данди Юнайтед. 1 октября. Высшая лига Шотландии. Хартс 0:4 Рейнджерс .

. 4 октября. Лига чемпионов. Ливерпуль 2:0 Рейнджерс .

. 8 октября. Высшая лига Шотландии. Рейнджерс 4:0 Сент-Миррен.

Язвительный титул «король Сент-Мирренов» явно подошел бы сейчас к чемпиону Шотландии: единственные крупные победы над «Хартсом», который в Лиге конференций по шапке несколько раз получил, и над вышеозначенным «Сент-Мирреном». Порочный круг какой-то: провалить еврокубки, бросить силы на домашний чемпионат, выбить путевку в еврокубки и опять по новой… Знакомая картина, не правда ли? Ну и сухая сводка статистики напоследок:

Антонио Чолак : 10 голов в чемпионате Шотландии. Куда девается весь его талант в еврокубках? Забил трижды до группового этапа ЛЧ, а теперь не может распечатать ворота.

: 10 голов в чемпионате Шотландии. Куда девается весь его талант в еврокубках? Забил трижды до группового этапа ЛЧ, а теперь не может распечатать ворота. Джеймс Тавернье : 3 гола (два с пенальти) и 4 голевые передачи в чемпионате Шотландии. У Райана Кента тоже 4 голевые передачи, но всего один гол.

: 3 гола (два с пенальти) и 4 голевые передачи в чемпионате Шотландии. У тоже 4 голевые передачи, но всего один гол. В еврокубках, помимо Тавернье, по одному голу забили Малик Тилльманн и Том Лоуренс . Но, как видим, соперники были настолько несопоставимы в классе с тем, кто находится сейчас в группе A.

и . Но, как видим, соперники были настолько несопоставимы в классе с тем, кто находится сейчас в группе A. Джон Ландстрем и Альфредо Морелос доигрались до красных карточек в чемпионате Шотландии (по одной у каждого). В Лиге чемпионов это сомнительное достижение покорилось Джеймсу Сэндсу в игре против «Наполи».

и доигрались до красных карточек в чемпионате Шотландии (по одной у каждого). В Лиге чемпионов это сомнительное достижение покорилось в игре против «Наполи». Джон Маклафлин в 6 матчах пропустил 7 мячей, Аллан Макгрегор в трех матчах пропустил всего один гол. Но это в чемпионатах Шотландии: от «Наполи» и «Ливерпуля» Макгрегор пропустил 5 мячей. Ну а Маклафлин и того пропустил 8 мячей (в 5 встречах).

Ну а теперь пробежимся по успехам и неудачам «Ливерпуля» в АПЛ и Лиге чемпионов. Здесь пищи для размышлений побольше.

3 сентября. АПЛ. Эвертон 0:0 Ливерпуль .

. 7 сентября. Лига чемпионов. Наполи 4:1 Ливерпуль .

. 13 сентября. Лига чемпионов. Ливерпуль 2:1 Аякс.

2:1 Аякс. 1 октября. АПЛ. Ливерпуль 3:3 Брайтон.

3:3 Брайтон. 4 октября. Лига чемпионов. Ливерпуль 2:0 Рейнджерс.

Понятно, почему всего два матча сыграно в АПЛ. Непонятно, почему две ничьи подряд: то ли у Клоппа настрой на внутренние турниры так сбился, то ли «Эвертону» больше нечего терять, а «Брайтон» решил отомстить за все былые унижения… В Лиге чемпионов ситуация получше, хотя оплеуха от «Наполи» еще будет аукаться долго.

У Роберто Фирмино уже 5 голов и 3 голевые передачи в АПЛ. Дважды он забил в ворота «Брайтона», кстати, и не его вина, что «чайки» чуть не заклевали Клоппа. В еврокубках пока что глухо.

уже 5 голов и 3 голевые передачи в АПЛ. Дважды он забил в ворота «Брайтона», кстати, и не его вина, что «чайки» чуть не заклевали Клоппа. В еврокубках пока что глухо. Луис Диас забил трижды и отдал одну голевую в АПЛ. Ну и один гол тому же забил в ворота «Наполи» (хотя особой радости нет от этого).

забил трижды и отдал одну голевую в АПЛ. Ну и один гол тому же забил в ворота «Наполи» (хотя особой радости нет от этого). Мо Салах забил дважды и отдал три голевые передачи в АПЛ. У него же два гола в Лиге чемпионов: первый забил с игры «Аяксу», второй с пенальти как раз «Рейнджерс»

забил дважды и отдал три голевые передачи в АПЛ. У него же два гола в Лиге чемпионов: первый забил с игры «Аяксу», второй с пенальти как раз «Рейнджерс» У Трента Александра-Арнольда есть один гол в АПЛ и еще один теперь в Лиге чемпионов благодаря игре с «Рейнджерс». Неплохо все-таки.

есть один гол в АПЛ и еще один теперь в Лиге чемпионов благодаря игре с «Рейнджерс». Неплохо все-таки. Алиссон в 7 матчах АПЛ пропустил 9 мячей. В Лиге чемпионов у него пока что пять пропущенных, и фанаты «красных» надеются, что хотя бы в игре против «Рейнджерс» это число не вырастет.

Прогноз

Обратимся к БК «Лига Ставок» за коэффициентами. И снова исключим обсуждение исхода: кэф 8.5 на «Рейнджерс» тому основная причина. Объективно скажем: не может ван Бронкхорст отобрать очки у Клоппа, ну нет ничего в его пользу. Что касается тотала, то можно поставить снова на тотал больше 3.5, тем более что он пробивался в предыдущих матчах (кэф 2.2). Хотя с учетом соперников ну такое… Ну а можно и на меньше 3.5 (кэф 1.68), поскольку какая-никакая усталость у «Ливерпуля» тоже будет и после воскресной игры. Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 идет с хорошим кэфом 2.12, а на хотя бы один гол «Рейнджерс» можно поставить с кэфом 1.7. По мнению БК, не могут «рейнджеры» в четвертый раз с «баранкой» в графе забитых голов уйти. Противоположный вариант идет с кэфом 2.15.

Мы рекомендуем поставить на тотал «Ливерпуля» больше 2.5, поскольку все же верим в возможность функционального восстановления всех игроков. Возможно, что и Фирмино наконец-то откроет счет своим голам в Лиге чемпионов этого сезона. А вот на хотя бы один гол «Рейнджерс» мы не советуем ставить: второй раз за две недели Трент не может так накосячить и позволить условному Чолаку огорчить Алиссона.

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Где смотреть матч Рейнджерс – Ливерпуль