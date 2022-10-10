Где смотреть Рейнджерс – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 12 октября

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В среду, 12 октября, сыграют Рейнджерс и Ливерпуль в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Айброкс».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол-1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Рейнджерс – Ливерпуль

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