Тер Стеген не пропускает 6 матчей подряд в Ла Лиге. Он провел на ноль 7 игр из 8

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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген продлил сухую серию в Ла Лиге.

Голкипер сыграл на ноль в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

Немец не пропускает шесть матчей подряд, серия составляет уже 624 минуты. Всего же у него семь сухих матчей в Примере из восьми проведенных.

Последний раз тер Стеген пропускал в Примере 21 августа – в матче с «Сосьедадом» (4:1). Подробнее его статистика – здесь.

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