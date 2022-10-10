Тер Стеген не пропускает 6 матчей подряд в Ла Лиге. Он провел на ноль 7 игр из 8

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген продлил сухую серию в .

Голкипер сыграл на ноль в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

Немец не пропускает шесть матчей подряд, серия составляет уже 624 минуты. Всего же у него семь сухих матчей в Примере из восьми проведенных.

Последний раз тер Стеген пропускал в Примере 21 августа – в матче с (4:1). Подробнее его статистика – здесь.