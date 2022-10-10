Хави после 1:0: «Барса» должна быть самокритична, прессинг перестал работать. У «Сельты» было 3 момента в последние 10 минут»

считает, что должна быть самокритична, несмотря на победу над «Сельтой».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0 в игре .

«Нужно прибавлять. Сегодня мы должны быть самокритичными. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении.

Матч можно было завершить, если бы мы забили второй гол и сделали счет 2:0.

Во втором тайме нам было непросто. Перестал работать высокий прессинг. Возможно, из-за усталости и переутомления.

Соперник начал играть сильнее, и у них было три реальных голевых момента в последние 10 минут.

Это победа, но еще многое предстоит улучшить. Первые полчаса матча мы играли хорошо», – сказал главный тренер «Барселоны», которая идет с серией из семи побед подряд в испанском чемпионате перед игрой с «Реалом».