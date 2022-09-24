Гризманн согласился на снижение зарплаты при переходе из «Атлетико» в «Барселону»

пошел на сокращение зарплаты при переходе из «Атлетико» в «Барселону».

Газета El Mundo опубликовала новый эпизод Barçaleaks – статей с конфиденциальной информацией каталонского клуба. Так, в новом эпизоде говорится, что Гризманн в «Атлетико» зарабатывал больше, чем в «Барселоне».

В 2018 году нападающий подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. Согласно его условиям, зарплата игрока в первый сезон составила 17 миллионов евро после выплаты налогов, а премия – 3 миллиона. За каждый последующий сезон игрок должен был заработать 20 миллионов евро. То есть, за пять лет доход игрока составил бы 100 миллионов евро.

В 2019 году Гризманн перешел в «Барселону» и подписал контракт на 5 лет с зарплатой 98 миллионов евро до выплаты налогов. С учетом всех бонусов форвард в каталонском клубе мог бы заработать 177,7 миллиона до вычета налогов. Сумма выплаченных бонусов за 2 сезона составила 46,5 миллиона евро до налогов.

Если бы игрок остался в «Атлетико», то за те же два года получил бы бонусы на сумму 40 миллионов евро после выплаты налогов – почти в два раза больше, чем в «Барсе».

С прошлого сезона Гризманн выступает за на правах аренды из «Барселоны». Его статистику можно найти здесь.