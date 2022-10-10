Гендиректор «Зенита» о 6 потерянных очках в гостях: «Когда приезжает чемпион, любая команда старается по максимуму. Простых матчей в РПЛ нет»
Гендиректор «Зенита» высказался о том, что команда в гостях выступает хуже, чем дома.
В текущем сезоне Мир РПЛ сине-бело-голубые потеряли на выезде 6 очков, сыграв вничью с «Факелом» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1).
«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики.
То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть – это аксиома. Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций.
Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», – сказал Александр Медведев.
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