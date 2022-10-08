Рамос получил 28 красных карточек в карьере

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига судьи Футбол

Серхио Рамос получил очередную красную карточку.

На 41-й минуте матча с «Реймсом» защитник «ПСЖ» пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что получил красную карточку и покинул поле.

Для Рамоса эта красная карточка стала 28-й в карьере: 26 красных он получил за «Реал» и две за «ПСЖ. При этом лишь в 8 случаях испанец получал прямую красную карточку, в остальных случаях речь шла о красной после двух желтых.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные