Рамос получил 28 красных карточек в карьере

получил очередную красную карточку.

На 41-й минуте матча с «Реймсом» защитник пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что получил красную карточку и покинул поле.

Для Рамоса эта красная карточка стала 28-й в карьере: 26 красных он получил за «Реал» и две за «ПСЖ. При этом лишь в 8 случаях испанец получал прямую красную карточку, в остальных случаях речь шла о красной после двух желтых.