«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в третьем сезоне подряд

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд.
Команда тренера Юлиан Нагельсманна стала обладателем трофея, обыграв «Лейпциг» (5:3).
Мюнхенцы выиграли матч за Суперкубок Германии в третьем сезоне подряд. В 2020 и 2021 году «Бавария» обыгрывала дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2 и 3:1 соответственно.
В 2019 году за игре за Суперкубок также встречались «Бавария» и «Боруссия», но тогда победу одержали дортмундцы (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Бавария» – «Лейпциг»..