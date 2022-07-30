«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в третьем сезоне подряд

выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд.

Команда тренера стала обладателем трофея, обыграв (5:3).

Мюнхенцы выиграли матч за в третьем сезоне подряд. В 2020 и 2021 году «Бавария» обыгрывала дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2 и 3:1 соответственно.

В 2019 году за игре за Суперкубок также встречались «Бавария» и , но тогда победу одержали дортмундцы (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Бавария» – «Лейпциг»..