«Локомотив» объявил об уходе Циннбауэра и Цорна

Главный тренер и спортивный директор «Локомотива» покидают клуб.

Железнодорожники объявили, что тренер Йозеф Циннбауэр и директор Томас Цорн освобождены от своих обязанностей. Сегодня московская команда потерпела поражение от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4).

Сообщалось, что вместе с Циннбауэром «Локомотив» покинут его помощники.

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд в Мир РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня этого года.

Цорн пришел в клуб летом 2021-го и занял должность технического директора. В ноябре того же года его назначили спортивным директором.